الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة عمل بعنوان "البرنامج التنشيطي لتأهيل المراجعين", وذلك بمقر الهيئة بالرياض.وتهدف الورشة التي تقام على مدى أربعة أيام، ويقدمها خبراء في مجال المراجعات الأكاديمية من داخل وخارج المملكة، إلى مواكبة مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث يعمل البرنامج على دفع وتعزيز اعتمادات البرامج الأكاديمية للعام القادم من خلال إعداد عدد من المراجعين في مختلف التخصصات الأكاديمية.وتأتي أهمية انعقاد الورشة في تعزيز قدرات وخبرات منسوبي البرامج الأكاديمية في الجامعات السعودية من خلال تأهيلهم على أحدث المستويات العالمية في مجال تقييم ومراجعة البرامج بناءً على معايير وإجراءات المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي "اعتماد" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.ويشارك في الورشة عدد من وكلاء جامعات وعمداء الجودة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية وخبراء في مجال ضمان جودة البرامج الأكاديمية في التعليم العالي، كما ستقدم الورشة تباعًا حسب الاحتياج من التخصصات الأكاديمية.// انتهى //11:55ت م0056