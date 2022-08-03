الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (732,010) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر بحوزة مقيم ووافدة بتأشيرة زيارة كلاهما من الجنسية السورية، في مدينة الرياض، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //12:04ت م0057