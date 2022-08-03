جازان 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسنفّذت صحة جازان 18028 رحلة توصيل دواء للمرضى في منازلهم خلال النصف الأول للعام الحالي 2022، وذلك ضمن خدمة البريد الدوائي بالتعاون مع البريد السعودي.وأوضحت صحة جازان أن مستشفى الملك فهد المركزي نفّذ 13854 رحلة، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر 1544، ومستشفى إرادة للصحة النفسية 2034 ومستشفى صامطة العام 198، ومستشفى صبيا العام 154, بالإضافة إلى 183 رحلة نفّذها مستشفى الأمراض الصدرية، و58 نفّذها مستشفى أحد المسارحة العام ومستشفى ضمد العام 3 رحلات.// انتهى //12:05ت م0058