تبوك 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأعلنت مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" اليوم عن إطلاق النسخة الأولى من "هاكاثون أوكساچون" بالشراكة مع وزارة التعليم ومسرّعة "بلوسوم"، المتخصصة في تعزيز الشمولية في ريادة الأعمال.ويهدف الهاكاثون الذي يقام في الرياض من 6 إلى 8 أكتوبر بمشاركة جامعات سعودية حكومية وخاصة، إلى دفع منظومة التعاون المشترك في مجتمع الشركات الناشئة في المملكة، من خلال تقديم الدعم الشامل للموهوبين والموهوبات في مجالات الابتكار والتقنية والتصنيع وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع, حيث سيركز "هاكاثون أوكساچون" على أربعة مجالات تمثل طموحات نيوم الصناعية، وهي: التكنولوجيا في خدمة الإنسان، والابتكار لتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه، وحلول الطاقة المتجددة، وابتكارات الهيدروجين الأخضر والوقود الكهربائي اللذين يعكسان التزام المملكة باستكشاف بدائل للطاقة النظيفة.وسيتبع الهاكاثون في وقت لاحق من هذا العام "مسرّعة أوكساچون"، وهو برنامج مكثف يستمر 12 أسبوعاً، وصمّم خصيصاً لتزويد مؤسسي الشركات الناشئة في المراحل المُبكرة بالمعرفة والخبرة والموارد وتوفير شبكة من العلاقات لدعمهم وتمكينهم في تأسيس شركاتهم من خلال استقطاب رأس المال والمستثمرين والممولين.ونوه الرئيس التنفيذي لأوكساچون ومدير قطاع التصنيع في نيوم فيشال وانشو أن استقطاب المواهب السعودية وتطويرها لقيادة الابتكار في مختلف المجالات تمثل أولوية في نيوم، تعكسها الشراكة مع وزارة التعليم ومسرّعة "بلوسوم" .من جهته أوضح وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر بن محمد العقيلي أن وزارة التعليم تقوم بدور محوري في بناء الجيل القادم من رواد وقادة المستقبل، وتنمية المواهب الوطنية للمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أنّ الشراكة مع مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، ستتيح للمشاركين من الجامعات السعودية، الحكومية والخاصة، الفرصة لتنفيذ أفكارهم الابتكارية وتطوير حلول مستدامة تطوّر مستقبل الصناعات داخل المملكة وخارجها .وأشار إلى أن نيوم سيكون لها بالغ الأثر على تطوير المواهب في المنظومة التعليمية, بالإضافة إلى المتقدمين من الجامعات السعودية، مبينا أنه يمكن لروّاد الأعمال والمبتكرين في المملكة التقديم للمشاركة في "هاكاثون - ومسرّعة أوكساچون"، والحصول على فرصة لتحويل أفكارهم وحلولهم المبتكرة القابلة للتطبيق إلى شركات ناشئة، من خلال الروابط التالي: https://www.neom.com/ar-sa/regions/oxagon/hackathon - https://www.neom.com/ar-sa/regions/oxagon/accelerator.وأوضحت المديرة التنفيذية لمسرّعة "بلوسوم" للأعمال إيمان عبد الشكور، أنّ ما يميز مبادرة هاكاثون وبرنامج مسرّعة الأعمال اللاحق، هو تركيزهما على دعم المبتكرين من داخل المملكة, مضيفة إنه برنامج طموح وشامل، يمثل فرصة مهمة لجميع المبدعين على اختلاف فئاتهم، وثقافاتهم، وقدراتهم ممّن واجهوا تحديات في المشاركة بمثل هذه البرامج للانضمام إلى هذه المبادرة .وستتيح "أوكساچون" أمام المشاركين في هاكاثون الفرصة للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها النوعية، التي تشمل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والاستشعار المتقدم وإنترنت الأشياء (IoT)، وعلوم المواد وتكنولوجيا النانو والروبوتات، والمركبات الموجهة آلياً والطائرات من دون طيار (درونز).وستتضمن فعاليات "هاكاثون أوكساچون" ساعات مكثفة من العمل، تحت إشراف وتوجيه خبراء مختصين يقدمون للمشاركين المعرفة الضرورية لتنفيذ أفكارهم في جميع المراحل والخطوات.وستحظى الفرق الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية في الهاكاثون، بفرصة المشاركة في "مسرّعة أوكساچون" التي تستمر ثلاثة أشهر ومن ثم عرض مفاهيمهم في وقت لاحق, فيما سيوفر البرنامج فرصة الوصول إلى قادة وخبراء ومستثمرين محتملين على مستوى عالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.// انتهى //12:08ت م0059