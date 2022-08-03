نجران 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على أنشطة المطاعم، والمقاهي، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران، ومحافظة حبونا.وشملت الجولات زيارة 82 منشأة تجارية تعمل في أنشطة المطاعم والمقاهي بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 71 موظفًا منهم 19 موظفة سعودية، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 495 وافدًا من مختلف الجنسيات، وانذار 10 منشآت، فيما تم حصر 17 فرصة وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، و تجاوزت نسب التوطين في المحال التي تمت زيارتها %13 .// انتهى //12:15ت م0062