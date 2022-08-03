القاهرة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس‏ رحب البرلمان العربي بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية لشهرين إضافيين.وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم أن تمديد الهدنة يسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ويدعم مبادرات الحل السياسي، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.وثمّن البرلمان العربي جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، لحفظ أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //13:22ت م0080