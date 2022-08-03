عرعر 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسكثّفت أمانة الحدود الشمالية الجولات الرقابية للحد من ظاهرة مخلفات البناء في المواقع الإنشائية ضمن الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء .وشملت الجولات رصد مخلفات البناء في المنازل تحت الإنشاء وترك المواد خارج سور المنزل وغيرها وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.ونفّذت الأمانة 2134 جولة رقابية على مدن ومحافظات المنطقة خلال الفترة (17 يوليو وحتى 2 أغسطس للعام الحالي) وجرى تنفيذها من قبل الفرق الميدانية ورصد ذلك في منصة ممتثل وتوعية أصحاب المنشأت والعاملين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //13:28ت م0082