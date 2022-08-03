بروكسل 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسرحب الاتحاد الأوروبي بقرار تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.وأوضح المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو في بيان، أن للهدنة التي توسط فيها المبعوث الخاص للأمم المتحدة فوائد ملموسة للشعب اليمني، مبرزاً أهمية فتح المعابر في تعز والمحافظات بوصفها تمثل أولوية في هذا الصدد.وأشار الاتحاد إلى أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف في اليمن، بدعم كامل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن.// انتهى //13:36ت م0084