القاهرة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسرحبت الجامعة العربية بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية لشهرين إضافيين.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، أن تمديد الهدنة يُمثل خبراً ساراً لملايين اليمنيين، مشيراً إلى أهمية التزام الأطراف ببنود الهدنة في المرحلة المقبلة، وضرورة تعزيز عمل المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق هدنة موسع ومُستدام.وأكد المتحدث أن استمرار الهدنة يمنح زخماً مطلوباً للعملية السياسية ولاستمرار المفاوضات كطريق وحيد لمعالجة الأزمة اليمنية.// انتهى //13:36ت م0085