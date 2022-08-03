الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم المشرف العام على جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، عبدالله بن عبيد السبيعي.وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالمنطقة لعام 2021 م، واستمع إلى شرح عن مبادرة "خيرات" لإنشاء مراكز استقبال وفرز وتغليف فائض الخضار في أسواق النفع العام بالرياض والذي أسهم في حفظ وتوزيع أكثر من 240 ألف كيلو استفاد منها أكثر من 10 الأف أسرة.ونوه سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة بهذه المبادرة، مقدماً شكره للقائمين على الجمعية على جهودهم ودورهم الخيري.// انتهى //13:39ت م0086