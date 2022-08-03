إسلام آباد 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسلقي اثنان من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهما، وأصيب آخران بجروح جراء انفجار وقع اليوم في أحد مراكز الشرطة بمدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية كانت في فناء مركز الشرطة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المصابين في حالة حرجة.من جانبه قال رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي آصف إعجاز إن فرق التحقيق شرعت في التحقيقات بعد جمع الأدلة من موقع الانفجار، مضيفاً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية تابعة للشرطة بسبب إهمال رجال الشرطة أثناء قيامهم بعملية ترتيب وتنظيف مخزن الذخيرة، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت جارية، وسيتم النظر في الحادث من كافة الجوانب.// انتهى //13:53ت م0092