عرعر 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأطلقت جامعة الحدود الشمالية أمس مساحة افتراضية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" للتعريف بالبرامج الأكاديمية المستحدثة للعام الجامعي 1444هـ لدرجتي البكالوريوس والدبلوم وللإجابة على جميع استفسارات الطلاب والطالبات.وعرّفت الجامعة أن البرامج الأكاديمية الجديدة تم اختيارها بشكل نوعي بما يتوافق مع سوق العمل حيث استحدثت برنامجين نوعيين في كلية العلوم الطبية والتطبيقية وهما "العلاج الوظيفي" و "صحة السلامة المهنية" بالتعاون مع إحدى الجامعات الأمريكية .وأشارت الجامعة خلال اللقاء الافتراضي المفتوح إلى استحداث تخصصات نوعية جديدة لمرحلة الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط في الكلية التطبيقية بما يتوافق مع معطيات سوق العمل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، في كل من مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف حيث يوجد 9 برامج نوعية ومتوافقة مع الخطة الإستراتيجية للجامعة وتلبي احيتاجات سوق العمل ,لافته إلى أن اختيار البرامج جاء من المجتمع المحلي والتواصل مع أرباب العمل شملت: هندسة التعدين، والإدارة الإلكترونية، وإدارة تنظيم الفعاليات، والبرمجة، وعلوم الحاسب، وإدارة المستودعات، والمواد البشرية، والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وتقنية المعلومات، والمحاسبة والضرائب.// انتهى //14:54ت م0109