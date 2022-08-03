الدوحة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسسجّل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعاً بقيمة 83.88 نقطة، أي ما نسبته 0.63 %، ليصل إلى 13 ألفاً و386.21 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 318 مليوناً و164 ألفاً و955 سهماً، بقيمة 850 مليوناً و021 ألفاً و646.602 ريالاً، نتيجة تنفيذ 22073 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.// انتهى //14:55ت م0110