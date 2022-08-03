جدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واستوقّع المركز الوطني للأرصاد, في تقرير له اليوم, استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، قد يصاحبها جريان السيول, وتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.ويُتوقّع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد على منطقة جازان، ويشمل محافظات فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، العيدابي، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، وصامطة، والطوال، ومنطقة نجران ويشمل محافظات حبونا، بدر الجنوب، شرورة، ومنطقة عسير ويشمل أبها، خميس مشيط، النماص، رجال المع، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة، وبارق، بالإضافة إلى منطقة الباحة ويشمل الباحة، بلجرشي, العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة ومنطقة مكة المكرمة ويشمل الطائف، ميسان، اضم، العرضيات، الكامل، الخرمة، رنيه، المويه، القنفذة، الليث .ولا يُستبّعد تكوّن السُحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على العاصمة المقدسة ومحافظات المنطقة جدة، رابغ، بحره .كما يتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار المتوسطة في مجملها اليوم وغداً على منطقة القصيم بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، ومنطقة الشرقية سلوى، الأحساء، بيقيق، حرض، الربع الخالي، إضافةً إلى منطقة الرياض ويشمل العاصمة، الخرج، المزاحمية، المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، بينما تصل إلى الأمطار الغزيرة على وادي الدواسر، ليلى، الأفلاج، حوطة بني تميم، الدوادمي، عفيف .وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة من اليوم وحتى يوم الأحد القادم ويشمل محافظات العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع، العيص، ومعظم منطقة حائل، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار من يوم غد وحتى الأحد القادم على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك .وتُشير التوقعات الأولية -بمشيئة الله- إلى استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة حتى نهاية الأسبوع القادم.// انتهى //15:00ت م0111