الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسفرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء حظراً مؤقتاً على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة”Wielkopolskie “ بجمهورية بولندا, وذلك بعد إطلاع الهيئة على تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والذي يفيد بتسجيل حالات تفشي لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة " Wielkopolskie" بجمهورية بولندا .واستثنت الغذاء والدواء من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى جمهورية بولندا تثبت خلو المنتج من الفيروس .// انتهى //15:03ت م0112