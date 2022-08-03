حائل 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل هاني الخليفي, وعضو مجلس إدارة الغرفة نايف الجميل.ونوّه سموه خلال الاستقبال بالمبادرات الفاعلة من رجال الأعمال ومنها مبادرة جائزة التميز المؤسسي لريادة الأعمال " ‏تمرا " التي تهدف إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في إنشاء وإدارة ‏وتطوير المنشآت التجارية بالمنطقة, معرباً سموه عن دعمه لكل ما يعود على المنطقة وقطاعاتها الاقتصادية بالفائدة.وأعرب الخليفي والجميل عن شكرهما لسموه ولسمو نائبه على الدعم والتوجيه التي حظيت به الجائزة من بداية فكرتها التي انطلقت بالتزامن مع الأسبوع العالمي ‏لريادة الأعمال بالشراكة بين إمارة منطقة حائل ممثلةً بمجلس شباب حائل و "منشآت"، ‏وبرعاية كريمة من سمو أمير المنطقة، ودشّنها سمو نائب أمير المنطقة بدعم من القطاع الخاص.// انتهى //15:08ت م0114