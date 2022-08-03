الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسعقد ديوان المظالم اليوم، ورشة عمل لمناقشة تطوير منصة "معين" الرقمية، بحضور نائب الرئيس للشؤون التنفيذية بديوان المظالم الشيخ إبراهيم المطرودي، ومشاركة عدد من قضاة ديوان المظالم.ويأتي عقد هذه الورشة، لإبداء منسوبي محاكم الديوان مرئياتهم حيال تطوير المنصة، بما ينعكس أثره على تيسير تجربة المستخدم وتحقيق الجودة في العمل القضائي.// انتهى //15:16ت م0115