تونس 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسانعقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية بمشاركة ممثلين لوزارات الداخلية في الدول العربية، من بينها المملكة، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وترأس وفد المملكة إلى الاجتماعات المدير العامِ للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمة له بالمناسبة، أن إدارات الجنسية والأحوال المدنية كانت في صدارة الأجهزة الأمنية التي كانت عرضة لعدوى جائحة كورونا بفعل تواصلها اليومي مع الناس. لذا، فإن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية مناسبة للاطلاع على الإجراءات المتخذة لحماية العاملين في تلك الإدارات دون الإخلال بقيامهم بواجباتهم التي لا تنحصر.وناقش المؤتمر عددًا من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: دليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، وتصور خاص لبطاقة هوية نموذجية، وخطة العمل الإقليمية العربية حول الانتماء والهوية القانونية، وتجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.// انتهى //15:20ت م0118