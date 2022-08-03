حائل 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، تقرير الأداء لفرع وزارة التجارة بمنطقة حائل لعام 2021م.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة بدر الصعيدي.ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمنشآت التجارية بمناطق المملكة، وبمتابعة من معالي وزير التجارة، مشيدًا بدور فرع وزارة التجارة بالمنطقة في ‏مجال الخدمات والرقابة.من جهته بين المدير العام لفرع وزارة التجارة بالمنطقة أبرز ما جاء في تقرير أداء وأعمال الفرع للعام 2021م، متضمنًا ‏الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها، وكذلك ما قدمه الفرع لخدمة ‏قطاع الأعمال، منها الجهود القائمة لتفعيل الشراكة مع القطاع العام والخاص لتعزيز ثقة المتعاملين مع الوزارة وتقديم أفضل الخدمات.// انتهى //15:25ت م0120