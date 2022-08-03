جازان 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه اليوم، أمين مجلس شباب المنطقة الدكتور يحي فقيهي.واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أعمال المجلس والفعاليات والبرامج والأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال دورته الحالية وفق الخطط والآليات المعدة لذلك، مطلعاً على ما تتضمنه برامج وخطط المجلس وما تتيحه من فرص لتقديم المقترحات في كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء وبنات المنطقة.وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس، ومضاعفة الجهود لإنجاح المهام المناطة به في تطوير أداء وخبرات الشباب والفتيات.// انتهى //15:26ت م0121