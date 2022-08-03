الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" أمس، مهرجانها الصيفي لهذا العام، الذي يهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الأيتام، والاستفادة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتربوية التي تنظّمها الجمعية خلال مدة الصيف.ويتخلل المهرجان عدد من الأنشطة والبرامج المتنوّعة، من ضمنها الرحلات السياحية، حيث يتعرّف الأبناء على ما تزخر به المملكة من معالم حضارية، ومواقع أثرية وعمرانية، إضافة إلى رحلات لأداء العمرة، وتنظيم الأيام المفتوحة، وإقامة الملتقيات الأسرية، وجلسات السمر، وكذلك التنسيق لزيارة مراكز الأحياء والجمعيات الخيرية.ويشارك ما يقارب نحو 100 من أبناء الجمعية في رحلة سياحية إلى مدينة أبها، وذلك ضمن مهرجان "إنسان" الصيفي، حيث تضمنت الرحلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتربوية، تجول خلالها المشاركون في مدينة أبها؛ للتعرف على معالم المدينة، وآثارها التاريخية، والقرى التراثية.// انتهى //15:28ت م0122