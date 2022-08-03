عرعر 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 1112 زيارة على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة خلال الشهر الماضي؛ للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.وقادت نتائج الزيارات إلى تحرير 89 مخالفة على المنشآت التجارية المخالفة؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق الرقم الموحد 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة.// انتهى //15:58ت م0129