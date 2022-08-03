حائل 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ‏بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة المعين حديثًا عواد بن تركي الشمري.‏وأشاد سموه بالدور الذي تقدمه الرئاسة في ‏خدمة المواطنين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.من جهته، نوه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بالدعم والمساندة ‏التي يلقاها الفرع من سموه لأداء مهامه المناطة به.// انتهى //15:59ت م0130