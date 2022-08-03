عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
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حائل 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ‏بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة المعين حديثًا عواد بن تركي الشمري.‏
وأشاد سموه بالدور الذي تقدمه الرئاسة في ‏خدمة المواطنين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته، نوه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بالدعم والمساندة ‏التي يلقاها الفرع من سموه لأداء مهامه المناطة به.
// انتهى //
15:59ت م
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