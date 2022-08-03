عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
حائل 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة المعين حديثًا عواد بن تركي الشمري.
وأشاد سموه بالدور الذي تقدمه الرئاسة في خدمة المواطنين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته، نوه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بالدعم والمساندة التي يلقاها الفرع من سموه لأداء مهامه المناطة به.
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15:59ت م
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