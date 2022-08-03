بغداد 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأبدت الأمم المتحدة، استعدادها للمساعدة في إجراء حوار بين الفرقاء السياسيين العراقيين لإخراج البلاد من الأزمة التي يمر بها وإعادة الثقة للشعب.وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان لها، أن الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية أصبح الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لتفادي تصعيد التوتر السياسي في البلاد، مشددة على أهمية العمل على معالجة المشاكل الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة الفعالة، داعية جميع الفرقاء السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية للعراق.ورحبت البعثة بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني في العراق، كما حثت جميع الجهات الفاعلة على الالتزام والمشاركة الفعالة والاتفاق على الحلول دون تأخير.// انتهى //16:00ت م0131