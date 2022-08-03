الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسحققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية نجاحات كبيرة في إنشاء الطرق السريعة، وتعمل على ذلك بشكل مستمر ومتواصل في سبيل توفير طرق آمنه تربط مناطق المملكة بعضها ببعض، تتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية.ومن أبرز تلك الطرق، طريق الكر - الشميسي، والذي تعود أهميته إلى كونه يمثل الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الخامس بمدينة مكة المكرمة، مما يسهل من الحركة المرورية داخلها, كما يربط المحاور الرئيسة حولها حيث يربط طريق جدة -مكة المكرمة القديم بطريق الهدا -الكر مرورًا بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن سلمان, كما يخدم المخططات المجاورة للطريق, حيث يجري تنفيذ طريق الكر -الشميسي ليصبح عند اكتماله مكون من طريق مزدوج يحوي أربع مسارات في كل اتجاه، مع جزيرة وسطية بعرض 16مترًا, ويبلغ طول هذا الطريق 64,7 كلم، وقد انتهى تنفيذ المرحلة الأولى بطول 7 كلم، ويجري تنفيذ ثلاث مراحل بطول 14,9 كلم, ويكمل هذا الطريق منظومة الطرق المساندة في منطقة مكة المكرمة، ويعد أحد الطرق التي يمكن من خلالها الوصول من الطائف إلى جدة دون المرور بالعاصمة المقدسة، مما يخفف الضغط المروري عن طرق مكة المكرمة في المواسم الحج والعمرة .وتسعى وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها العالمية في ترابط شبكاتها، إضافةً لخفض معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث، وتقليل الانبعاثات الكربونية .// انتهى //16:41ت م0134