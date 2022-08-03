القاهرة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5.1 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 640.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.4 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاعٍ بنسبة 1.03% ليبلغ مستوى 9539 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.87% مسجلاً 1868 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.83% لينهي التعاملات عند مستوى 2748 نقطة.// انتهى //16:41ت م0135