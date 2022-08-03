تبوك 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبة اليوم، رئيس مجلس شباب منطقة تبوك رهام بنت الفرشوطي وأعضاء مجلس شباب المنطقة، وذلك بمناسبة إعادة تشكيل المجلس في دورته الجديدة .ورحب سموه في بداية الاستقبال بأعضاء المجلس مقدما لهم التهنئة, متمنياً للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة، مثمناً جهود أعضاء المجلس في دورته السابقة, مؤكداً الدور المهم والحيوي للشباب في الإسهام في تنمية وطنهم في المجالات كافة، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام ورعاية للشباب والاستثمار فيهم تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.وقال سموه: أنا فخور بكم وأفاخر بكم وسعيد أن التقيكم وأشاهدكم، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود، مؤكداً دعم جميع أعمال مجلس شباب المنطقة من قبل إمارة المنطقة، ومن سموه شخصياً وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم .وأعرب رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على ما يوليه من اهتمام بالشباب وتحفيزهم ودعم توجهاتهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم، وأن لقاء سموه بهم امتداد لدوره الرائد في دعم شباب المنطقة .حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .// انتهى //16:42ت م0136