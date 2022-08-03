الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66) لحملة الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.وأكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، انتهاءً بمرحلتَيْ المقابلة الشخصية، والأشعة.// انتهى //16:46ت م0138