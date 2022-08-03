عام / كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66) لحملة الثانوية العامة
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66) لحملة الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.
وأكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، انتهاءً بمرحلتَيْ المقابلة الشخصية، والأشعة.
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16:46ت م
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