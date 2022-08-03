الطائف 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1444هـ، للطلاب والطالبات بدرجة البكالوريوس في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع.وأكدت الجامعة بأن على الطلبة المقبولين الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية للحصول على الرقم الجامعي، موضحة بأن آخر فترة لتثبيت القبول ستكون يوم السبت المقبل، حيث سيلغى القبول في حال عدم التثبيت في الوقت المطلوب.وأضافت الجامعة أن على الطلبة المقبولين في تخصصي القراءات وعلوم الرياضة استكمال الاختبارات المطلوبة لاعتماد قبولهم يوم غد، حيث إن مراحل الاختبار هي اجتياز الكشف الطبي، والمقابلة الشخصية واختبار فحص القوام، واختبار اللياقة البدينة، وهذه الاختبارات شرط للقبول في القسم.وبينت جامعة الطائف بأن الطلبة الذين لم يقبلوا ستتاح لهم فرصة التقديم على المقاعد الشاغرة يوم الاثنين 10 / 1 / 1444هـ، الذين ثبتوا قبولهم ويرغبون في التأكد من الرقم الجامعي-الدخول على ( بوابة القبول).من جهة أخرى تقيم جامعة الطائف ممثلةً في الكلية التطبيقية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام مساء اليوم وعلى مدار خمسة أيام ركن "مبادرة الكليات التطبيقية" في عدد من مجمعات ومتنزهات محافظة الطائف، يهدف إلى توضيح إستراتيجية عمل الكلية التطبيقية والبرامج المهنية للكلية، للمواءمة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل، والرد على الاستفسارات.وأوضحت الجامعة أن المبادرة تبرز أهم المزايا في برامج الكلية التطبيقية في جامعة الطائف، ومدة التدريب التطبيقي في برامج الدبلوم، والأهداف الإستراتيجية للكلية التطبيقية ومن أهمها رفع معدل قبول خريجي الثانوية العامة، ومواءمة مخرجات الكلية التطبيقية مع احتياجات سوق العمل، وربط الكلية التطبيقية بشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة بإعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً، تؤدي دوراً محورياً في تنمية المجتمعات المحلية وتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.// انتهى //16:46ت م0139