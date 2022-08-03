جدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأطلق المركز الوطني للأرصاد حملة "صيفك بوعي"، حيث تستمر أنشطتها طوال شهر أغسطس الجاري ذروة فصل الصيف، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع لرفع مستوى الوعي بأهم معلومات الطقس والمناخ.وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة الطقس المتعلقة بفصل الصيف والظواهر الجوية، وتبسيط المعلومات الأرصادية وتقديمها للجمهور بشكل أكثر سهولة، بالإضافة إلى بناء علاقات تشاركية فاعلة مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لتفعيل أدوار التوعية والتوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالطقس والمناخ.وتسعى الحملة أيضًا إلى تحقيق عدد من الأهداف العامة، تتمثل في: إثراء الجمهور وتثقيفه بالمعلومات الأرصادية والظواهر الجوية المختلفة وأسباب حدوثها، وكذلك إمدادهم بإرشادات ونصائح توجيهية للتعامل مع الظواهر الطقسية والمتوقعة في فصل الصيف، فضلًا عن توعية الجمهور بالطقس والتقلبات الجوية المفاجئة الناتجة عن التغيرات الجوية خلال الصيف.وتعزز الحملة وجود المركز عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الأكثر تأثيراً من خلال باقة متنوعة من الأنشطة الإعلامية وأنواع متعددة من المحتوى، تتراوح بين المعلوماتي والتثقيفي والتوعوي والتوجيهي والإرشادي؛ للوصول إلى شرائح المجتمع، معتمدةً على أنواع مختلفة من الوسائط المتعددة.// انتهى //16:47ت م0140