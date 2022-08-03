الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية ألبانيا أولتا جاتشكا.وثمن سموه خلال الاتصال ما أبدته وزيرة خارجية جمهورية ألبانيا من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:11ت م0143