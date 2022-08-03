واشنطن 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جميع الكينيين على دعم الانتخابات العامة في 9 أغسطس لتكون حرة ونزيهة بشكل سلمي قولًا وفعلًا.وأكد بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن الانتخابات في 9 أغسطس فرصة لكينيا لعرض ديمقراطيتها على العالم.وأشار إلى أن أي عملية ديمقراطية سلمية وشفافة تعكس إرادة الشعب الكيني وستعزز دور كينيا كقائد إقليمي وعالمي وتساعد على تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا لجميع الكينيين.// انتهى //17:54ت م0153