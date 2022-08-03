الباحة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسیرعى صاحب السمو الملكي الأمیر الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزیز أمیر منطقة الباحة، ورشة العمل الدولیة والمعرض المصاحب لھا تحت عنوان "التین الشوكي: تطویر واستدامة"، تنظمه وزارة البیئة والمیاه والزراعة ابتداء من یوم الاثنین القادم ولمدة يومين .وتھدف وزارة البیئة والمیاه والزراعة من خلال الورشة الدولیة، لطرح الحلول لتطویر الإدارة المستدامة لنبات التین الشوكي وحسن استغلاله في مناطق زراعته وانتشاره لیصبح موردا زراعیا واقتصادیا في المملكة .وتناقش الورشة، خصائص نبات التین الشوكي "البرشومي"، الحیویة والفسیولوجیة ومركباته الكیمیائیة، والأھمیة البیئیة والاقتصادیة وتكنولوجیا الزراعة المكثفة، بالإضافة لعرض التجارب والخبرات المحلیة والدولیة لإدارة نبات التین الشوكي بصورة مستدامة .وتسعى الوزارة، إلى مناقشة الفرص الاستثماریة الواعدة للاستفادة من نبات التین الشوكي كمورد اقتصادي، وتشجیع المستثمرین والجمعیات في مجال الزراعة لتطویر واستدامة نبات التین الشوكي في الصناعات التحویلية .يذكر أن منطقة الباحة تمتاز بطبیعة زراعیة، تمتاز بتنوع محاصیلھا الزراعیة منھا "التین الشوكي، والرمان، والموز، والتمور، والعنب، والخوخ، واللوز، والذرة، واللیمون، والمشمش، والكمثرى" .// انتهى //17:59ت م0157