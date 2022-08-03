عام / سمو أمیر منطقة الباحة یرعى ورشة عمل دولیة حول تطویر التین الشوكي واستدامته
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
الباحة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
یرعى صاحب السمو الملكي الأمیر الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزیز أمیر منطقة الباحة، ورشة العمل الدولیة والمعرض المصاحب لھا تحت عنوان "التین الشوكي: تطویر واستدامة"، تنظمه وزارة البیئة والمیاه والزراعة ابتداء من یوم الاثنین القادم ولمدة يومين .
وتھدف وزارة البیئة والمیاه والزراعة من خلال الورشة الدولیة، لطرح الحلول لتطویر الإدارة المستدامة لنبات التین الشوكي وحسن استغلاله في مناطق زراعته وانتشاره لیصبح موردا زراعیا واقتصادیا في المملكة .
وتناقش الورشة، خصائص نبات التین الشوكي "البرشومي"، الحیویة والفسیولوجیة ومركباته الكیمیائیة، والأھمیة البیئیة والاقتصادیة وتكنولوجیا الزراعة المكثفة، بالإضافة لعرض التجارب والخبرات المحلیة والدولیة لإدارة نبات التین الشوكي بصورة مستدامة .
وتسعى الوزارة، إلى مناقشة الفرص الاستثماریة الواعدة للاستفادة من نبات التین الشوكي كمورد اقتصادي، وتشجیع المستثمرین والجمعیات في مجال الزراعة لتطویر واستدامة نبات التین الشوكي في الصناعات التحویلية .
يذكر أن منطقة الباحة تمتاز بطبیعة زراعیة، تمتاز بتنوع محاصیلھا الزراعیة منھا "التین الشوكي، والرمان، والموز، والتمور، والعنب، والخوخ، واللوز، والذرة، واللیمون، والمشمش، والكمثرى" .
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17:59ت م
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