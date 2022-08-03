الخرطوم 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسعقدت اليوم بدار الضيافة بوزارة الخارجية الروسية، أعمال الدورة العاشرة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في جمهورية السودان وروسيا الاتحادية، حيث رأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي ، بينما رأس الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.واستعرضت الدورة سبل تطوير العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية التعليمية والتدريب وبناء القدرات البشرية، عبر استئناف وتنشيط آليات العمل المشتركة المتمثلة في لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية واللجنة الوزارية الاقتصادية والتجارية برئاسة وزيري المعادن والموارد الطبيعية في البلدين خلال الفترة القادمة.كما تطرق الاجتماع لاكتمال إجراءات المصادقة من الجانبين السوداني والروسي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية في البلدين.// انتهى //17:59ت م0158