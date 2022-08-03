جدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسيواصل المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022، الذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري ويستضيفه تعليم جدة، تحت شعار "قدرات طلابية.. منافسة عالمياً"، فعالياته وبرامجه لتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم وإثرائهم بالمعارف المتنوعة والمتجددة، وسط أجواء تحفيزية وبيئة تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم الإبداعية، بمشاركة 140 طالباً وطالبة يمثلون 4 إدارات تعليمية وهي إدارة تعليم المدينة المنورة، وإدارة تعليم ينبع، وإدارة تعليم القنفذة، إضافة إلى إدارة تعليم جدة المستضيفة .وقدمت للمشاركين خلال هذا الأسبوع العديد من الورش التدريبية في مجالات الطاقة النظيفة، والمسابقات العلمية، والإلكترونيات، و الـ 3D، كما قام المشاركون بعدد من الزيارات العلمية والترفيهية شملت، مركز فقيه أكواريوم بمدينة جدة تعرفوا من خلالها على عجائب البيئة البحرية المتنوعة للبحر الأحمر، والجهود المبذولة للحفاظ على الحياة الفطرية في الشعاب المرجانية.كما شملت زياراتهم المجمع الصناعي ليورك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اطلع فيها المشاركون على أفضل الممارسات الصناعية وقصص النجاح، إضافة إلى تعرفهم على محفزات العمل والإبداع والإنتاج وبناء الكفاءات الوطنية الشابة.وأوضح مدير المركز العلمي بتعليم جدة محمد هاشم الصمداني، أن المعسكر يسعى لتعزيز الناتج العلمي للطلاب والطالبات المشاركين، ورفع التنافسية العالمية للمشاركين في المسابقات والمحافل الدولية، لافتاً النظر إلى أنه يشارك في المعسكر طلاب وطالبات التعليم العام المتفوقين دراسياً وحصلوا على دورات تدريبية في البرامج العلمية المتنوعة ولهم أيضاً مشاركات في مسابقات ومحافل محلية ودولية.// انتهى //18:14ت م0161