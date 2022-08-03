القطيف 05 محرم1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأعلنت الوطنية للإسكان (NHC) عن إطلاق مجتمع "قَمرة" في محافظة القطيف، بهدف توفير وحدات سكنية ضمن مجتمع حيوي متكامل الخدمات، استمراراً لإستراتيجية الشركة الهادفة لتطوير مجتمعات سكنية تتسم بجودة الحياة.ويمتد مجتمع "قَمرة" على مساحة تتجاوز 1.4 مليون م2 ، وبطاقة سكانية استيعابية تتخطى 11 ألف نسمة، وبوحدات متنوعة تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية، داخل مجتمع سكني متكامل، يشمل جميع الخدمات والمرافق المختلفة.وأوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن مجتمع "قَمرة" يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لزيادة المعروض العقاري السكني وتوفير الحلول السكنية والتمويلية من خلال إجراءات ميسرة.وبين البطي أن "قَمرة" يعدّ امتداداً لجهود "الوطنية للإسكان" لبناء مجتمعات عصرية ونابضة بالحياة وبطابع حضاري مميز تحقق الراحة والرفاهية والخصوصية للأسر السعودية، بأسعار مناسبة بمختلف مدن المملكة، ضمن توجهات الشركة كأكبر مطور عقاري للمجتمعات.يذكر أن مجتمع "قَمرة" يحتوي على أكثر من 2,393 وحدة سكنية، تتضمن خيارات سكنية متنوعة وبمساحات مختلفة سيتم تنفيذها بتصاميم معمارية معاصرة تحقق الراحة والرفاهية والخصوصية.وسيتضمن مشروع مجتمع قَمرة العديد من المرافق التجارية والاستثمارية والتعليمية بالإضافة إلى حدائق ومسطحات خضراء تتجاوز مساحتها أكثر من 100 ألف م2.// انتهى //18:15ت م0162