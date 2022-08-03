مكة المكرمة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسقُبلت أبحاثٌ نوعية من مختلف الكليات والمعاهد والعمادات المساندة بجامعة أم القرى للنشر، المقدمة ضمن برامج المنح بعمادة البحث العلمي المدعومة من الموارد الذاتية في برنامجي النشر المصنف للأوراق البحثية (Research Articles) والنشر المتميز للأبحاث المرجعية (Review Articles)، بلغ عددها 455 بحثًا في مجلات دولية ومحلية مرموقة ومصنفة وفق معايير التصنيفات الدولية (ISI، SCOPUS).وتصدرت كلية الهندسة والعمارة الإسلامية الترتيب بواقع 89 بحثًا، تليها كلية العلوم التطبيقية بواقع 71 بحثًا، ثم كلية الصيدلة في المرتبة الثالثة بواقع 67 بحثًا، وحققت كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات المرتبة الرابعة بواقع 41 بحثًا.وثمن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد بن أحمد الزهراني، جهود أعضاء هيئة التدريس المتميزة في تفعيل خطة الوكالة المنبثقة من خطة جامعة أم القرى الإستراتيجية 2027م، بهدف دعم البحث العلمي في الجامعة وتحقيق مستهدفاتها بما يعزز مكانة الجامعة إقليميًا وعالميًا، مثمنًا جهود الكليات في تحفيز الباحثين من أعضاء هيئة التدريس، الذي كان له الأثر في دعم الحراك البحثي المتميز في الجامعة.من جانبه أوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور باسم بن يوسف الكاظمي، أن التقديم على برنامجي النشر المصنف والنشر المتميز لايزال متاحًا عبر نظام إدارة المنح البحثية، وفق ضوابط البرامج المعلن عنها سابقًا والتي يمكن الاطلاع عليها عبر صفحة عمادة البحث العلمي، لافتًا النظر إلى أن العمادة بدأت في صرف مستحقات المشاريع البحثية المنتهية لكلا البرنامجين بعد استكمال الإجراءات النظامية للصرف عليها من الموارد الذاتية.// انتهى //18:22ت م0164