الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسوقف معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، على الخدمات الأمنية والخدمية المقدمة من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لضيوف بيت الله الرحمن، واجتمع بمنسوبيها، مستعرضًا ما تم من خطط أمنية وتنظيمية لخدمة المعتمرين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، وذلك مع بدء موسم العمرة مطلع العام الهجري الحالي.وأكد معاليه خلال الاجتماع أهمية تسخير الإمكانات التقنية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وتعزير العمل مع الشركاء لتطوير الخدمات المقدمة، حاثًا على رفع الجاهزية الميدانية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //19:08ت م0165