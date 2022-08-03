جدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمكتبه في محافظة جدة اليوم، بعدد من المراجعين، الذين تقدموا بطلب لقاء معاليه عبر خدمة لقاء معالي الرئيس ببوابة ديوان المظالم الرقمية.واستمع معاليه خلال اللقاء لطلبات المراجعين ومقترحاتهم، موجهًا بسرعة العمل بما يلزم إجراؤه حسب ما تقتضيه الأنظمة ووفق الاختصاص.ويقوم معالي رئيس ديوان المظالم بالالتقاء بالمراجعين في يوم الأربعاء من كل أسبوع؛ للاستماع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم؛ للمساهمة في تطوير أداء وأدوات العمل في مرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية؛ للوصول إلى أقصى مستهدفاته والمتمثل في العدالة الناجزة.// انتهى //19:09ت م0168