الخرطوم 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسوجهت البعثة المشتركة التي تضم خبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بأتلانتا- أمريكا، بالإعلان عن خلوّ السودان من الفيروس المتحور لشلل الأطفال.وجاء توجيه البعثة المشتركة بعد تقييم صارم لكل أنشطة الاستجابة وحساسية نظام الترصد في البلاد خلال زيارة استمرت أسبوعين تمت خلالها زيارة عدد من الولايات السودانية للتحقق من البيانات والتنفيذ الشامل لتدخلات الاستجابة، وأظهرت نجاح نتائج تقييم جهود الاستجابة التي تمثلت في عدد من الأنشطة في مقدمتها تنفيذ حملتين للتطعيم في نوفمبر2020م ويناير 2021م، استهدفت 9 ملايين طفل دون الخامسة.// انتهى //19:25ت م0170