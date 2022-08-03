الخرطوم 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأعلن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية البروفيسور إبراهيم الدخيري اليوم، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للإحصاءات الزراعية والسمكية في الوطن العربي (AOAD – STAT).جاء ذلك لدى مخاطبته ختام أعمال ورشة العمل التدريبية القومية حول مراجعة تعبئة الاستمارة الإلكترونية للإحصاءات الزراعية والسمكية، التي نفذتها المنظمة بمشاركة 12 منسقاً قطرياً في المشروع العربي لنظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية، حضورياً من مقر المنظمة بالخرطوم، و18 منسقاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس.وأكد البروفيسور الدخيري أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية حرصت على تكملة النواحي الفنية والمؤسسية لمشروع تطوير نظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية للوصول إلى نظام إحصائي معلوماتي متكامل للمنطقة العربية يساعد متخذي القرار للخروج بقرارات سليمة في القطاعين الزراعي والسمكي بالوطن العربي.يذكر أن إطلاق المنظومة الإلكترونية للإحصاءات الزراعية والسمكية في الوطن العربي يمثل تحولا كبيراً ومهماً في توفير البيانات والإحصاءات الزراعية والسمكية، حيث تتيح هذه المنظومة للدول فرصة إدخال البيانات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، مما يسهل عملية التواصل التفاعلي بين الدول العربية وبينها وبين الدول الأخرى ، بالإضافة إلى أن إنشاء الموقع يمد الباحثين بالبيانات التي تساعد في اتخاذ القرار على مستوى الوطن العربي والحصول على البيانات الدقيقة والموثوقة.// انتهى //19:43ت م0171