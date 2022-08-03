الرباط 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدما بنسبة 0.04 %، مسجلا 11.833,22 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.06 % ليستقر عند 956,82 نقطة، كما شهد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي نموا بنسبة 0.38 % مسجلا 885,5 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 99,86 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 615,04 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:49ت م0172