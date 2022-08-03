سكاكا 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسيتوجه المتنزهون بمدينة سكاكا لقضاء ساعات ممتعة بالهواء الطلق إلى المتنزه الجبلي بالقرعاء, حيث يستمتعون برذاذ الماء، وتناول القهوة، يين الأشجار المختلطة بالإنارات الهادئة في مساء مختلف بفصل الصيف, وسط تجمع رواد الأعمال بعربات الأطعمة والقهوة التي يعملون بها.وقد نظمت أمانة منطقة الجوف عربات الأطعمة في المتنزه الجبلي الذي يعلو سطح المدينة، ويتزين بإطلاله على إضاءتها، حيث يشارك رواد الأعمال بتشكيل المتنزه بجلسات متنوعة، وديكورات مناسبة لطبيعة المكان، إضافةً إلى الأشجار التي تزيد الموقع جمالاً.وتقدم القهوة السعودية والقهوة بأشكالها المتنوعة والحلوى من خلال عربات القهوة التي تتواجد هناك، حيث تقدم المشروبات أيضاً والوجبات السريعة، والأطعمة المختلفة المحلية والعالمية يجتمعون في هذا المتنزه المفتوح.ويروي أحد ملاك عربات الأطعمة إنه يحظى بمعدل رائع من الزوار والمتسوقين بشكل يومي حتى ساعات الفجر, يستمتعون بالهواء الطلق والجلسات البعيدة عن صخب المدينة, بينما يضيف آخر أنه لمس سعادة المتنزهين في أجواء المتنزه المختلفة عن المواقع الاعتيادية التي توفر أماكن للشباب والعائلات، وجمعت لهم أصناف متعددة من المذاقات التي تلبي ذائقتهم.من جانبه أشاد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بإقبال المتنزهين من الجوف وخارجها للمتنزه الجبلي، وما يمثله المكان لأبناء وبنات هذا الوطن من رياديي الأعمال في دعم لمشاريعهم والاستثمار فيها، وتوفير متطلبات المرتادين، منوهاً بالجهود التي تبذلها الأمانة من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الخدمات، وتخصيص موقع متكامل لمزاولة نشاطهم بما يعود عليهم بالنفع، ويسهم في تطوير مشروعاتهم الصغيرة.// انتهى //20:17ت م0176