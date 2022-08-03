الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض ـ اليوم ـ المبعوث الهولندي الخاص لشؤون الأديان والمعتقدات السفير يوس دوما، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية السعودية جانيت البيردا والوفد المرافق لهما .وبحث اللقاء سبل التعاون في مكافحة الفكر المتطرف.واطلع الوفد خلال الزيارة على إستراتيجيات عمل (اعتدال)، وقام بجولة في إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي تُبنى وتطور داخل المركز .وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية، وتبادل الهدايا مع المبعوث الهولندي الخاص لشؤون الأديان والمعتقدات .وقال السفير دوما في نهاية الزيارة :" من المدهش بالنسبة لي ، أنا لست شخصًا تقنيًا ، وها أنا أجد نفسي في هذا المركز الكبير حيث تقومون بدراسة ما يحدث حولنا وما يشكل تهديد لنا، ولكن كما أوضحت مسبقًا خلال أسئلتي بأنني أعتقد أن نعمل سويًا كمركز وبصفتي المبعوث الهولندي لشؤون الأديان والمعتقدات للسعي نحو عالم معتدل، حيث يعم التسامح بيننا ونعمل معًا لمستقبل مشترك بحول الله ".// انتهى //20:52ت م0179