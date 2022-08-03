الدوحة 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسرحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة تمديد فترة الهدنة في اليمن شهرين إضافيين.وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن يمهد تمديد الهدنة الطريق لاتفاق هدنة موسع، واستئناف العملية السياسية وصولا إلى سلام عادل ومستدام، يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية.وعبرت عن تقدير دولة قطر للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، كما جددت موقفها الداعي لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216.//انتهى//20:56ت م0180