أمستردام 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسبدأت الحكومة الهولندية تطبيق خطة طوارئ بسبب نقص المياه نتيجة استمرار الجفاف الذي ضرب أوروبا فترة مطولة بسبب الطقس الحار.وقال وزير البنية التحتية وإدارة المياه في هولندا مارك هاربرز، اليوم إن فريق أزمات مركزي سيشرف على توزيع إمدادات المياه، مع إعطاء أولوية لسلامة الحواجز المائية.وتتضمن الخطة تطبيق تدابير أكثر صرامة، حال استمرار الجفاف.ورغم وجود ما يكفي من مياه للشرب، دعا الوزير المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.كما أسهمت عوامل، مثل قلة سقوط الأمطار وزيادة معدل التبخر وتراجع تدفق المياه العذبة في الأنهار عبر الحدود، في نقص كميات المياه.وطبقت بعض المناطق إجراءات لتخفيف حدة نقص المياه، بما في ذلك منع المزارعين من الرش.وفيما يتعلق بمسألة توزيع المياه العذبة، يعطي المسؤولون أولوية لسلامة السدود، حيث إن استقرارها مهدد بسبب الجفاف.///انتهى//20:56ت م0181