جدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسانطلقت صباح اليوم أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة "زيورخ" في سويسرا بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، حيث غادرت الرحلة رقم (SV235) مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة (8:45) صباحاً، وتهدف الخطوط السعودية من تدشين وجهات جديدة إلى ربط العالم بالمملكة, وكذلك تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي على القطاع الدولي.وخصصت "السعودية" منصة خاصة لإنهاء إجراءات السفر وفريق عمل خاص في صالة المغادرة بالمطار، وقُص الشريط إيذاناً ببدء التشغيل، وقبل مغادرة الطائرة أعدت صالة الفرسان الدولية حفل توديع بحضور سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر, والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية للنقل الجوي أرفيد نيكولاس فون زور موهلين, ونائب الرئيس للإستراتيجية والتواصل سلطان عطيفي, ونائب الرئيس لتطوير المسارات الجوية أنيتا جاكووسكا، إضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العاملة بالمطار، وودع موظفو "السعودية" الضيوف بهدايا تذكارية متمنين لهم رحلة سعيدة.وهبطت الطائرة بمطار زيورخ الدولي عند الساعة (14:05) مساءً بالتوقيت المحلي لسويسرا، وجرى استقبال حافل بدأ برش المياه على الطائرة ترحيباً بأول رحلة طيران تجاري مباشر، وتقدم المستقبلين عدد من المسؤولين في فرع "السعودية" بسويسرا بالإضافة إلى القيادات بالمطار.وبهذه المناسبة أوضح موهلين, أن تدشين الوجهة الجديدة "زيورخ" يأتي كإحدى ثمار التعاون البنّاء مع برنامج الربط الجوي، مضيفاً أن "السعودية" ستستثمر زيادة نقاط وصولها في قارة أوروبا إلى تعزيز سمعتها وكسب ولاء المزيد من الضيوف في ظل تطوير منظومة خدماتها التقنية والجوية التي تعزز تجربة السفر، علاوةً على إسهامها في تعزيز السياحة الداخلية بنقل السياح للاستمتاع بالثراء الثقافي والتاريخي التي تزخر بها العديد من مناطق المملكة، بالإضافة إلى الفعاليات السياحية المتنوعة على مدار العام.وأشار موهلين إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل قبل البدء في تسيير الرحلات للوجهات الجديدة لضمان نجاح التشغيل، ومن ذلك جدولتها وإدراجها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وإتاحتها للحجز, بالإضافة إلى تجهيز المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطارات وغير ذلك من الاستعدادات.من جهته , أبان نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتواصل ببرنامج الربط الجوي سلطان عطيفي، أن هذا النوع من الشراكات المحلية المثمرة هي بمثابة حجر أساس لسلسلة من الشراكات المستقبلية القادمة, والتي تهدف إلى دعم وتحفيز قطاع الطيران وتأسيس مسارات جوية جديدة وتعزيز وتيرة الرحلات الجوية بما يُسهم في تنمية السياحة في المملكة.من جانبٍ آخر، غادرت أولى رحلات "السعودية" مطار زيورخ الدولي بالرقم (SV234) اليوم عند الساعة (15:20) مساءً بالتوقيت المحلي ووصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (21:55) مساءً بتوقيت المملكة، وسبق ذلك الاحتفاء بتدشين الرحلة بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل بن سراج مرداد, ومدير الخطوط السعودية بإقليم أوروبا هشام بن إبراهيم الدخيل.يُذكر أن التشغيل إلى زيورخ - ثاني محطة تصل إليها رحلات الخطوط السعودية في سويسرا بعد جنيف - يتم بواقع رحلتين أسبوعياً انطلاقاً من الرياض، وبطائرات طراز ايرباص (A320) المكونة من (20) مقعداً بدرجة الأعمال, و (90) مقعداً بدرجة الضيافة، وتتميز برحابة المقاعد مع توفير أحدث الأنظمة التقنية السمعية والمرئية المتناسبة مع مختلف شرائح الضيوف.// انتهى //21:03ت م0183