أبها 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واستأهل المنتخب السعودي للشباب إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة 5-0، اليوم في في أولى مباريات الدور نصف النهائي، للمسابقة وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها.وسجل أهداف المنتخب السعودي كل من محمد بكر وعبدالعزيز العليوة وصالح الرحماني وعبدالله رديف (هدفين)، بينما حصل لاعب الأخضر مصعب الجوير على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وينتظر المنتخب السعودي في النهائي الفائز من مباراة منتخبي مصر والجزائر، التي تجمع بينهما في وقت لاحق اليوم في ختام منافسات الدور نصف النهائي.// انتهى //21:04ت م0184