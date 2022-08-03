الباحة 05 محرم 8 1444هـ الموافق 03 أغسطس 2022شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة، شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة العقيق, والمراكز التابعة لها، ومنتزهاتها, رغدان, والحسام, وشهبة, وطيبة الاسم، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.// انتهى //21:16ت م0185