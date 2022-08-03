الرياض 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسوقعت أمانة منطقة الرياض 4 عقود استثمارية مع القطاع الخاص لتطوير الحدائق العامة في العاصمة، وذلك في إطار اهتمام الأمانة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار في المدينة، وبما يتماشى مع مستهدفاتها الطموحة.وتضمنت الحدائق المشمولة بالتوقيع حدائق الغدير، المعالم، النخيل، الزهور, وتشمل أعمال التطوير جلسات ومسطحات خضراء، ممرات مشاة، مطاعم، بحيرة مائية، مسار للدراجات، مناطق تنزه، وساحة فعاليات.ويأتي توقيع العقود الاستثمارية في إطار جهود الأمانة الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير العاصمة، من خلال طرح الفرص الاستثمارية النوعية، للارتقاء بجودة الخدمات إلى جانب تنمية استثمارات المدينة.// انتهى //21:16ت م0186